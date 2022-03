Zelensky al Bunderstag: “Cancelliere Scholz butti giù questo muro che separa l’Ucraina dall’Europa”

(PRIMAPRESS) - BERLINO - "Con ogni bomba che cade in Ucraina,con ogni decisione che non viene presa, nonostante il fatto che voi potreste aiutardi, si alza un muro più forte tra l'Ucraina e l'Europa".Così il presidente ucraino Zelensky, in video con il Parlamento tedesco,il Bundestag, che lo ha salutato con una calda ovazione. "Cancelliere Scholz, butti giù questo Muro",dice, citando Reagan che chiese a Gorbaciov di "tirare giù il muro di Berlino. "Esitate sull'ingresso di Kiev nell'Ue, percepiamo che anteponete l'economia", sottolinea Zelensky. Ormai il presidente ucraino nella sua drammatica road map nei parlamenti occidentali sta utilizzando le chiavi di sollecitazione emotiva richiamando per ogni paese le loro sfide vissute in passato nel segno della libertà. Nell'intervento a Washington aveva ricordato l'attacco di Pearl Harbour e quello delle torri gemelle per riportare alla memoria la paura di un Paese. In queste ore si sta fissando anche l'intervento di Zalensky al parlamento italiano. - (PRIMAPRESS)