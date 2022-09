Zaporizhzhia: team Aiea a lavoro. Zelensky: “Informazioni manipolate da Mosca”

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - L'ispezione degli esperti dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica, che da ieri stanno operando un sopralluogo per verificare la sicurezza dell'impianto nucleare di Zaporizhzhia dopo i numerosi bombardamenti sul territorio, non si presenta così facile per le resistenze degli occupanti russi nonostante da questi fossero arrivate le rassicurazioni di massima collaborazione. La Russia non ha permesso ai cronisti ucraini e occidentali di entrare nella centrale nucleare e "hanno costretto le persone a mentire ai rappresentanti Aiea". Così ha riferito il presidente ucraino Zelensky, sulla visita del team Aiea. Mosca "cerca in tutti i modi di impedire alla missione dell'Aiea di conoscere la reale situazione" dell'impianto, e di "diffondere informazioni manipolate e false sulla visita" degli esperti, afferma Energoatom, l'agenzia ucraina per l'energia atomica. Difficile al momento verificare le accuse rivolte agli occupanti anche perchè è difficile raggiungere in collegamento gli esperti di Aiea per avere un riscontro. - (PRIMAPRESS)