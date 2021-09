Youth4Climate a Milano, con l'attivista Greta Thumberg che bacchetta i leader dei paesi

(PRIMAPRESS) - MILANO - In apertura al Youth4Climate di Milano che precederà il Cop26 di Glasgow è ancora la giovane e aggressiva attivista Greta Thumberg che non risparmia accuse velenose ai leader dei paesi. "Le azioni dei nostri leader sono un tradimento delle promesse e delle speranze dei giovani.Dicono di ascoltarci, ma non è vero".Così Greta Thunberg,alla Youth4Climate in corso a Milano. "Sono 30 anni che sentiamo solo parole, bla bla bla. Si continuano a concedere licenze petrolifere.Le emissioni continuano ad aumentare. Possiamo invertire questa tendenza, ma servono soluzioni drastiche", dice la giovane attivista svedese. "Vogliamo giustizia climatica e la vogliamo ora",conclude in coro con la platea di 400 giovani. Il ministro per la Transizione ecologica Cingolani sembra volersi sottrarre alle accuse della giovane Greta: "Il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattati insieme, non esiste un'unica soluzione". Poi, ai giovani della Youth4Climate Week: "Spero che oltre a protestare, cosa che è estremamente utile, ci aiuterete a identificare nuove soluzioni visionali, è questo che ci aspettiamo da voi", ha aggiunto Cingolani. - (PRIMAPRESS)