WhatsApp bloccata in tutto il mondo. Downdetector: “Siamo al lavoro per il ripristino”

(PRIMAPRESS) - ROMA - WhatsApp bloccata in tutto il mondo. La piattaforma di messaggistica è ferma dalle 9 di stamane (ora italiana). Nel giro di pochi minuti le segnalazioni degli utenti al sito Downdetector hanno superato le 23mila soltanto in Italia. Problemi soprattutto nell'invio di messaggi e per connettersi da pc. "Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile", ha fatto sapere un portavoce di WhatsApp interpellato sul down a livello mondiale. - (PRIMAPRESS)