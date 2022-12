Washington: oggi Zelensky al Congresso USA. Biden annuncerà aiuti per 1,8 miliardi di dollari

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente ucraino Zelensky è giunto a Washington su invito della portavoce del Congresso americano, Nancy Pelosi. È qui che il presidente ucraino terrà un intervento per poi incontrare Joe Biden. E' la sua prima visita internazionale da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Zelensky incontrerà il presidente Usa, Biden, alla Casa Bianca. Anche se non c'è nessuna indicazione circa il protocollo della visita c'è la certezza che verrà presentato il nuovo piano di aiuti all'Ucraina che oltr3 ad un nuovo pacchetto economico prevede anche la fornitura di missili Parriot, circostanza questa che ha fatto infuriare Putin. Secondo quanto riferisce la Cnn, Biden annuncerà nuovi aiuti per 1,8 mld compresi i sistemi di difesa missilistica. - (PRIMAPRESS)