Von der Leyen: "Ora subito il pacchetto di risorse ai paesi membri con un futuro più sostenibile"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - C'è soddisfazione nella conferenza stampa di chiusura del Consiglio Europeo dei leader Ue. Il Presidente Charles Michel segna queste giornate come il risultato di una presenza forte dell'Unione Europea che in questo periodo frammatico per l'emergenza sanitaria ha saputo reagire. L'approvazione del "Recovery Fund e l'accordo sul Clima sono due pietre miliari di questo Consiglio" - ha detto Michel che ha voluto ringraziare l'operato del semestre della presidenza tedesca con Angela Mekel che è stato decisiva per arrivare agli obiettivi che l'Unione Europea si era data come priorità assolute. Stesse parole di soddisfazione sono arrivate dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen: Questo accordo ci porterà a superare la crisi. Ora dobbiamo finalizzare prima possibile il pacchetto di risorse per aiutare i paesi membri. Con questi finanziamenti - haaggiunto von der Leyen - dobbiamo creare i mezzi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti e quelli climatici che abbiamo fissato. Tutta l'Unione avrà benefici da un futuro più sostenibile. Sul fronte del vaccino - ha poi cntinuato la Presidente della Commissione - siamo pronti ad autorizzare la distribuzione di Pfizer-BionTech che in questi giorni avrà l'approvazione definitiva dell'Ema". Anche da Ursula von der Leyen sono arrivati i complimenti per la gestione del semestre a trazione tedesco di Angela Merkel. "Questo programma economico - ha detto Merkel - ci porterà in sicurezza nel futuro. Noi a breve presenteremo i nostri piani. Ho il solo rammarico, e lo dico con franchezza, di non aver potuto raggiungere in questo semestre, risultati più significativi e costruttivi nei rapporti con la Turchia. Sono soddisfatta per il risultato raggiunto sull'accordo per il clima. Sarà un futuro migliore per le prossime generazioni". - (PRIMAPRESS)