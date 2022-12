Visita Zelensky in USA. Le reazioni di Putin: “Troveremo un antidoto ai missili Patriot”

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "L'esercito russo troverà un "antidoto" per aggirare il sistema di difesa aerea Patriot che verrà fornito dagli Usa all'Ucraina". Lo ha detto il presidente russo Putin in una conferenza che ha fatto seguito all'incontro Biden-Zelensky. Oltre a bollare come "vecchi" i missili Patriot, lasciando intendere di avere Mosca armi più sofisticate, Putin ha aggiunto: "Non vogliamo far girare la ruota del conflitto, ma farlo finire e ci sforzeremo per farlo",ha proseguito. "Non abbiamo in progetto provocazioni che coinvolgano armi avanzate", ha poi assicurato. E ha annunciato contromisure al price cap sul petrolio: "Firmerò un decreto lunedì o martedì". - (PRIMAPRESS)