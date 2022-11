Visita di Stato per Macron in USA. Oggi a Washington incontro con Biden per Ucraina e IRA

(PRIMAPRESS) - USA - Emmanuel Macron è arrivato a Washington per una visita di Stato di tre giorni. Sul tavolo, discussioni strategiche con il presidente Usa, Biden, sulla guerra in Ucraina prima del viaggio programmato a Mosca dallo stesso presidente francese per un tentativo di dialogo con Putin. Ma la visita di Macron si concentrerà anche sul protezionismo commerciale americano. Il presidente francese discuterà con Biden del piano a sostegno della transizione energetica. L'Inflation Reduction Act (Ira), prevede generose sovvenzioni a veicoli elettrici, batterie o energie rinnovabili a condizione che siano prodotte negli Stati Uniti, una misura che fa lievitare i costi d'import per i grandi gruppi industriali transalpini. - (PRIMAPRESS)