Vicepresidenti Camere: oggi nomine tra malumori del Centrodestra e opposizione

(PRIMAPRESS) - ROMA -Dopo le nomine di ieri dei capigruppo di Camera e Senato, oggi mercoledì 19 ottobre le due Aule (la Camera alle 14, il Senato alle 15) voteranno a scrutinio segreto per i rispettivi uffici di presidenza (quattro vicepresidenti, tre questori ed otto segretari d’Aula per ciascun ramo. L'atmosfera di questa giornata è pesantemente caratterizzata dalle dichiarazioni di ieri di Silvio Berlusconi sia elencando già tutti i suoi ministri del futuro governo ma anche informando con particolari della rinnovata amicizia con Vladimi Putin. Un situazione imbarazzante per Giorgia Meloni che,probabilmente, dovrà rivedere qualcuno degli accordi raggiunti con il Cavaliere come quello della posizione di Tajani (se fosse stata confermata) a ricoprire l'incarico di ministro degli Esteri. Sarebbe in contrasto con la posizione di condanna della Russia in favore dell'Ucraina da parte della leader di Fratelli d'Italia peraltro confermata anche dal presidente polacco Duda ieri sera nel corso del suo intervento al programma Post del Tg2 Rai.

Ma sulla nomina dei vicepresidenti non c'è solo la questione del Centrodestra che deve fare i conti con le sue alleanze traballanti, perchè anche sul fronte dell'opposizione c'è la lotta dichiarata dal Terzo Polo di Calenda e Renzi che fuori dalle possibili nomine di vicepresidenze delle Camere, richiederebbero una posizione all'interno dello strategico Copasir. - (PRIMAPRESS)