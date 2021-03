Viaggio in Irak del Papa: “Pellegrino per costruire la pace. Una chiesa amica di tutti”

(PRIMAPRESS) - BAGDAD - Francesco è dunque in Iraq. “Sono contento di riprendere i viaggi”, ha detto durante il tragitto in aereo che lo ha potato a Baghdad. Ha definito emblematica questa vista che “è un dovere verso una terra martoriata da tanti anni”. Poi il saluto personale - con mascherina nel rispetto delle norme anticovid - a tutti i giornalisti e operatori presenti a bordo, “non voglio rimanere lontano, passerò per salutarvi più da vicino” ha sottolineato, ringraziando per la “compagnia”. "Auspico che le popolazioni continuino a porgere la mano tesa all’Irak. Qui la chiesa cattolica vuole collaborare per la presenza della Pace ed essere amica di tutti. Desidero esprimere la mia gratitudine improntata sulla solidarietà. Invoco sull’Irak la democrazia e l’abbondanza per le sue genti”. - (PRIMAPRESS)