Viaggio del triumvirato per la pace con Draghi, Macron e Scholz ma senza mandato europeo

(PRIMAPRESS) - KIEV - "Siamo venuti per dare a Kiev un messaggio di unità e sostegno. Saranno settimane difficili". Lo ha detto il presidente francese Macron, in Ucraina con Draghi e Scholz."Questo viaggio è molto importante per l'Ucraina,l'Europa e la stabilità globale", ha detto. E a Bild,Scholz ha detto: "Non vogliamo solo portare solidarietà,ma anche assicurare che il nostro aiuto finanziario, umanitario ma anche di armi, continuerà" I tre sono stati accolti -mentre risuomeavano sirene d'allarme - dalla vicepremier Vereshchuk: "Incontro storico".

Parole dello stesso tenore quelle di Draghi a Irpin: il mondo sta con voi "Avete il mondo dalla vostra parte" ha detto il presidente del Consiglio Draghi alle autorità di Irpin, vicino a Kiev. Irpin si trova nel distretto di Bucha, a nord-ovest della capitale ucraina, in un'area pesantemente colpita dall'offensiva russa. A Kiev anche Iohannis, presidente della confinante Romania. "L'aggressione illegale russa deve finire", ha twittato. - (PRIMAPRESS)