Viaggio del Papa in Congo: oggi l’incontro a Kinshasa con il primo ministro Sama Lukonde

(PRIMAPRESS) - ROMA - Papa Francesco inizia questa mattina il suo viaggio in Africa. La partenza dall'aeroporto di Fiumicino alle 8.10 alla volta di Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, dove arriverà alle 15. A Kinshasa il Papa sarà accolto dal primo ministro Jean-Michel Sama Lukonde. Alle 16.30, al Palais de la Nation, la cerimonia di benvenuto e l'incontro il presidente Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi.Poi, primo discorso e incontro con autorità politiche e religiose, corpo diplomatico e imprenditori. Intanto l'atmosfera nella capitale congolese è di fibrillazione: Poster, gadget e bandiere di “Bienvenue Pape François” per le strade di Kinshasa per celebrare l’arrivo di Francesco che tra poche ore sarà lì. Da ieri donne e uomini impegnati in preparativi senza sosta per accogliere il Pontefice, 37 anni dopo Giovanni Paolo II. In Nunziatura l'incontro con le vittime dell’Est, Balestrero: “Il fiume di odio sfoci in un mare di giustizia e riconciliazione” - (PRIMAPRESS)