Viaggio del Papa in Barhein: l'appello a sopprimere la pena di morte

(PRIMAPRESS) - BARHEIN - Il Papa sbarcato in Barhein rivolge un appello al governo del "Golfo":"No alla pena di morte" "Penso anzitutto al diritto alla vita, alla necessità di garantirlo sempre anche nei riguardi di chi viene punito, la cui esistenza non può essere eliminata". Queste le parole del Papa nel suo primo discorso in Bahrein, paese in cui vige la pena di morte. "La libertà religiosa diventi piena e non si limiti alla libertà di culto; perché uguale dignità e pari opportunità siano concretamente riconosciute a ogni persona, perché non vi siano discriminazioni e i diritti fondamentali non vengano violati" ha detto il Papa. - (PRIMAPRESS)