Viaggia Papa: domani l’incontro con i Vescovi e la cerimonia di congedo dalla capitale

CONGO - Dopo l'incontro con i giovani in mattinata domani 3 febbraio dopo l'incontro con i vescovi ci sarà la cerimonia di Congedo dalla capitale congolese. Papa ai giovani: "No alla corruzione". Così il Papa, che nell'incontro con i giovani,a Kinshasa, cita il caso di Floribert Bwana Chui, volontario congolese della Comunità di Sant'Egidio che a 15 anni bloccò a Goma il passaggio di alimenti deteriorati e per questo venne ucciso. "In quanto cristiano, pregò, pensò agli altri e scelse di essere onesto,dicendo no alla sporcizia della corruzione". "Se qualcuno ti allungherà una busta,ti prometterà favori e ricchezze, non cadere nella trappola" "non lasciarti inghiottire dalla palude del male".