Via libera della Camera alla proroga al 31 gennaio delle misure anti-Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera della Camera alle nuove misure anti-Covid dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. I sì sono stati 253, i no 3, gli astenuti 17. L'opposizione non ha votato. Nella seduta di oggi 120 i deputati in missione. Tra questi, anche i deputati in quarantena fiduciaria. Ieri era mancato due volte il numero legale e per questo è slittato a stamattina il CdM sulle misure. La risoluzione impegna il governo a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. - (PRIMAPRESS)