Vertici talebani a Kabul per la formazione governo. Evacuazioni, rimproveri all'Occidente

KABUL (AFGHANISTAN) - Il mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore dei talebani e capo dell'ufficio politico del movimento, è arrivato a Kabul. Lo riferiscono i media locali, specificando che Baradar è giunto ieri sera nella capitale afgana da Kandahar assieme a una delegazione di alto livello. In agenda colloqui per formare il nuovo governo del Paese. Intanto, i talebani accusano l'occidente per il caos all'aeroporto di Kabul: "L'Occidente avrebbe potuto avere un piano migliore per evacuare", ha detto un loro rappresentante ad una agenzia di stampa.