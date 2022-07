Vertice Italo-Algerino, Draghi: “È il primo fornitore del nostro paese con 4 mld di metri cubi di gas”

(PRIMAPRESS) - ALGERI - " In questi mesi l'Algeria è diventanto il primo fornitore di gas del nostro Paese". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella sua missione in conferenza stampa con il presidente algerino Tebboune. L'annuncio da parte dell'algerina Sontrach di una fornitura di 4 miliardi di metri cubi di gas verso l'Italia per Draghi "anticipa forniture ancora più cospicue nei prossimi anni" e aggiunge che la collaborazione con l'Algeria sarà anche nelle fonti rinnovabili. - (PRIMAPRESS)