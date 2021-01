Vertice di maggioranza incandescente sul Recovery Plan e salta il CdM

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oltre tre ore di vertice sul Recovery Fund a Palazzo Chigi non è servito a sciogliere i contrasti nella maggioranza. I toni, secondo fonti presenti al vertice, sono stati accesi e con scambi di accuse tra Italia viva e il fronte di Pd, M5s e Leu, la riunione si è poi conclusa senza uno strappo ma é saltata la convocazione del Cdm per il varo del piano di Next Generation UE,

Dem, M5S, liberi e Uguali hanno accusato i renziani di tenere in ostaggio il Recovery. Ma la legittima replica di Italia Viva non si é fatta attendere: "Vogliamo vedere il documento integrale e non solo una sintesi e prima del Cdm". Restano intanto le distanze sull'attivazione del Mes chiesta nuovamente da Matteo Renzi e respinta dal premier, Giuseppe Conte. E Iv dovrebbe riunire domenica i propri parlamentari per fare il punto della situazione in vista della possibile apertura della crisi. - (PRIMAPRESS)