Versailles: la rivoluzione Europea nel segno del conflitto ucraino. Oggi il meeting dei leader UE

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Oggi e domani 11 marzo, i leader dell'UE si riuniranno a Versailles per una riunione informale in cui discuteranno dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze, oltre che di come rafforzare la sovranità europea, ridurre le dipendenze e mettere a punto un nuovo modello di crescita e di investimento. Nel programma odierno, con inizio alle 16, i leader dell'UE discuteranno in particolare di come rafforzare le capacità di difesa dell’Europa, di come ridurre la dipendenza energetica, in particolare dal gas, dal petrolio e dal carbone russi ed infine come costruire una base economica più solida che renda veramente indipendente l’Europa da contraccolpi mondiali. Ieri il premier Mario Draghi, nel question time della Camera, si era confrontato sulle possibili posizioni che l’Italia dovrà assumere nel Consiglio Europeo ma aveva anche bacchettato i precedenti governi per una visione miope verso una seria programmazione energetica. - (PRIMAPRESS)