Versailles: in un documento di 5 punti ecco l'azione dell'Europa sul conflitto ucraino

(PRIMAPRESS) - VERSAILLES (PARIGI) - La prima giornata del Consiglio Europeo che si è conclusa ieri notte a Versailles con i 27 leaders dei paesi membri, ha condensato in un documento di cinque punti l'azione per la questione del conflitto ucraino. "Il Consiglio europeo - si legge nel documento - ha riconosciuto le aspirazioni europee e la scelta europea dell'Ucraina, come indicato nell'accordo di associazione. Il 28 febbraio 2022 il presidente dell'Ucraina, esercitando il diritto del suo paese di scegliere il proprio destino, ha presentato la domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Il Consiglio ha agito con rapidità e invitato la Commissione a presentare il suo parere su tale candidatura conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati. Nell'attesa di detto parere, rafforzeremo ulteriormente e senza indugio i nostri legami e approfondiremo il nostro partenariato per sostenere l'Ucraina nel perseguimento del suo percorso europeo. L'Ucraina appartiene alla nostra famiglia europea". Altro punto essenziale è l'invito che il Consiglio ha rivolto alla Commissione europea a presentare i suoi pareri sulle candidature già avanzate della Repubblica di Moldova e della Georgia. Ma poi è stato trattato il capitolo "pressione" sulla Russia per un cessate il fuoco ed il rtiro delle sue forze militari nel rispetto della sovranità dell'Ucraina.

"Due settimane fa la Russia ha riportato la guerra in Europa. L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite, compromette la sicurezza e la stabilità mondiali ed europee e sta causando sofferenze indicibili alla popolazione ucraina. La responsabilità di questa guerra di aggressione ricade interamente sulla Russia e sulla Bielorussia, sua complice, e i responsabili saranno chiamati a rispondere dei loro crimini, anche per gli attacchi indiscriminati contro civili e beni di carattere civile. A tal proposito accogliamo con favore la decisione del procuratore della Corte penale internazionale di avviare un'indagine. Chiediamo che siano immediatamente garantite la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari ucraini con l'assistenza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica".

"Un numero incalcolabile di persone sta fuggendo dalla guerra in Ucraina - si legge ancora nel documento di Versailles - Offriamo protezione temporanea a tutti i rifugiati di guerra dell'Ucraina. Plaudiamo ai paesi europei, in particolare quelli che confinano con l'Ucraina, per l'immensa solidarietà di cui danno prova nell'accogliere i rifugiati di guerra ucraini. L'UE e i suoi Stati membri continueranno a dar prova di solidarietà e a fornire sostegno umanitario, medico e finanziario a tutti i rifugiati e ai paesi che li ospitano. Chiediamo che senza indugio siano messi a disposizione fondi mediante una rapida adozione della proposta relativa all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) e mediante ReactEU. Esortiamo la Russia a rispettare pienamente gli obblighi che le incombono in virtù del diritto internazionale umanitario. La Russia deve garantire l'accesso sicuro e senza restrizioni dell'aiuto umanitario alle vittime e agli sfollati interni in Ucraina e consentire un passaggio sicuro ai civili che vogliono andare via". L'Ucraina appartiene alla nostra famiglia europea - conclude il documento dei 27 che oggi si riuniranno per un'altra giornata di lavori rivolti a due temi di grande rilevanza: l'indipendenza energetica e un vero sistema di difesa europea. - (PRIMAPRESS)