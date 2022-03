Versailles, Draghi: “Non vedo rischi allargamenti guerra. L’Unione Europea è compatta”

(PRIMAPRESS) - VERSAILLES (PARIGI) - Il vertice di Versailles "è stato un successo, raramente ho visto l'Ue così compatta". Così il premier Draghi dopo il Consiglio Ue.Le sanzioni alla Russia "possono essere più pesanti",ma "hanno un impatto su famiglie e imprese", possono "spingere verso il protezionismo". "Non siamo in un'economia di guerra,ma dobbiamo prepararci". "Introdurre un tetto al prezzo del gas, anche se ci sono pareri diversi", investire in rinnovabili,aggiunge."Irrinunciabile" una difesa Ue,ma "a fianco Nato.Non vedo rischi allargamento guerra". Sul piano economico Draghi ha detto che c'è una crescita costante ma ovviamente c'è incertezza per il futuro è lo si vedrà con gli indicatori della Bce e delle società di rating. - (PRIMAPRESS)