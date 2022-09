Veglia dei Principi al feretro di Elisabetta II. La deroga di Carlo III al figlio Harry

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Gli otto nipoti di Elisabetta II sono rimasti attorno al feretro della sovrana per la "veglia dei principi" alla bara sul catafalco di Westminster Hall. Tra loro anche Harry per il quale re Carlo III ha deciso che suo figlio minore, nonostante privo dei titoli, avrebbe potuto indossare l'uniforme per la veglia della nonna-regina. Con lui il fratello William, ora principe di Galles, e i sei cugini. Sono saliti sul podio accanto al feretro dopo il rintocco di tre colpi di spada. Domani ultima giornata per smaltire la lunga coda di persone che vorranno dare il loro tributo alla regina e che ha raggiunto circa 12 ore di attesa. Lunedì si terranno i funerali di Stato alla presenza dei leader mondiali ad eccezione di Russia e Myanmar. - (PRIMAPRESS)