Varianti Delta: ipotesi Green Pass alla francese nei locali pubblici ma la destra dice "No"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vaccini ancora al di sotto del 50% della popolazione e la preoccupazione di un aumento dei contagi per effetto della variante Delta anche in Italia. E' questo il nuovo cruccio del governo che guarda ai francesi che senza mezzi termini hanno imposto la presentazione del certificato di vaccinazione e del Green Pass per entrare in tutti i luoghi pubblici. In una parte della maggioranza si insinua che questa possa essere anche la strada per il nostro paese ma la destra insorge. Già ieri sera il sottosegretario agli Interni, il leghista Nicola Molteni, alla domanda diretta della suadente Moreno di TG2 Post, aveva risposto con un secco "Non se ne parla".

Non si lancia in decisioni di pancia delle prime ore, il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri (M5S): "Cambierei i parametri e darei un peso maggiore alle ospedalizzazioni e alle vaccinazioni", facendo riferimento ai possibili nuovi requisiti per definire i colori delle regioni in base all'evoluzione della curva epidemica. "Non abbiamo ancora - ha aggiunto - un numero di persone vaccinate tali da dire che non aumenteranno i ricoveri. Aumenteranno sicuramente".

Non sappiamo quanto ci pioverà addosso dalla vittoria dell'Italia alla Coppa Uefa 2020 per gli assembramenti che ci sono stati tra la tifoseria. Intanto Sileri guarda alle discoteche: "devono essere riaperte con l'obbligo del tampone perché è un filtro per persone più giovani che sono i positivi di oggi e che in questo modo vengono tirati fuori dal pool di potenziali donatori di virus". Poi ha specificato: "Per andare tre volte a settimana in discoteca - ha osservato - serviranno tre tamponi, è possibile quindi che i giovani siano spinti così a vaccinarsi". Misure che lasciano ancora troppa libertà di interpretazione ai cittadini ma c'è da chiedersi se sia la strada giusta per evitare una terza ondata e allora Sileri sembra prendere posizioni nette: "Bisogna fare come la Francia, è inevitabile". - (PRIMAPRESS)