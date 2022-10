Valanga Himalaya: tratti in salvo 32 scalatori. Diciannove finora le vittime accertate

(PRIMAPRESS) - INDIA - Si sta esplrando con i droni l'area dove si è generata la valanga nella parte Nord dellIndia dell'Himalaya, in cui sono state accertate finora 19 vittime. "Diciannove corpi sono stati recuperati. 10 persone sono ancora disperse", ha detto il portavoce dell'agenzia statale per i disastri, Ridhim Aggarwal. Martedì scorso allievi e istruttori di arrampicata erano stati travolti dalla valanga sul monte Draupadi ka Danda, nello Stato dell'Uttarakhand. Le operazioni di ricerca continuano, ma sono ostacolate dal maltempo. Finora sono state tratte in salvo 32 persone. - (PRIMAPRESS)