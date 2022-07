Vaiolo scimmie: muore uno spagnolo. Il primo in Europa ma il tasso di mortalità è basso

(PRIMAPRESS) - MADRID - Sarebbe un cittadino spagnolo, il primo europeo a morire per aver contratto il vaiolo delle scimmie. Lo ha riferito il ministero della Salute di Madrid. In Spagna finora sono stati segnalati 4.298 casi confermati. Dei 3.750 infetti su cui sono disponibili informazioni, solo 120 persone sono state ricoverate in ospedale.

I virologi rilevano che questa infezione colpisce sopratutto i maschi: in Spagna sono solo 64 le donne che sono risultate positive al vaiolo delle scimmie secondo il report del ministero. Il tasso di letalità del morbo si conferma quindi molto basso: il quarantunenne spagnolo morto in Brasile era un soggetto immunodepresso che soffriva di un linfoma. L'uomo è stato stroncato da un'encefalite associata all'infezione, secondo quanto apprende Efe. La vittima, aggiunge l'agenzia stampa spagnola, era residente nella regione di Valencia. - (PRIMAPRESS)