Vaccino under 12: negli USA la Food and Drug Ad. conferma l’efficacia di Pfizer-Biontech

(PRIMAPRESS) - USA - La Food and Drug administration ha confermato l'efficacia e la sicurezza del vaccino Pfizer-Biontech anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Le dichiarazioni di Fda arrivano poco prima della decisione che dovranno prendere gli Usa sull'estensione della vaccinazione a tutti i bambini delle elementari, circa 28 milioni nel Pese. Nello studio l'agenzia conclude che in quasi tutti gli scenari i benefici del vaccino nel prevenire ospedalizzazione e morte superano eventuali effetti collaterali. - (PRIMAPRESS)