Vaccino, Speranza (Salute): “L’Italia continuerà ad investire”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sospensione dei test per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha colto di sorpresa quanti si attendevano in tempi brevi la fine della fase di sperimentazione inoculato sui volontari. Ieri la reazione su uno dei volontari aveva determinato la scelta di interrompere i test.

“L'Italia continuerà a investire in prima linea nella ricerca per il vaccino anti-Covid". Così il ministro della Salute, Speranza,che aveva ventilato la possibilità di avere le prime dosi entro l'anno, precisando al contempo che tutto dipenderà dall'andamento dei test E la sospensione precauzionale della sperimentazione di AstraZeneca "dimostra la serietà dei rigidi protocolli di verifica", dice. "Con la Commissione europea stiamo investendo sui principali candidati vaccini in sperimentazione con i massimi standard ed efficacia". - (PRIMAPRESS)