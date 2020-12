Vaccino: l'Europa parte il 27 dicembre. Boccia: "Evitiamo di parlare di patenti di immunità"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come aveva già anticipato nei giorni scorsi la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è tornata questa sera a sottolineare che tutta l’Europa partire per la più grande campagna di vaccinazione mai avvenuta nella storia. "E' il momento dell'Europa. Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l'UE. Proteggiamo i nostri cittadini. Noi siamo piu' forti insieme". Ha detto von der Leyen. Dunque anche l’Italia si prepara e il criterio individuato dell’anagrafica serve a individuare il primo cluster degli over sessanta. Bisognerà invece riflettere su chi non si sottoporrà al vaccino, commenta il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia: ”Sicuramente si andrà verso un'anagrafe come per tutte le altre vaccinazioni. Bisognerà riflettere su chi non lo farà (il vaccino anti-Covid, ndr), il quale si assumerà una responsabilità verso gli altri. Bisognerà fare un ragionamento su questo". "Evitiamo di parlare di patenti di immunità - ha aggiunto il ministro - non sono ipotizzate nella Costituzione, fortunatamente, e l'idea ha già fatto molti danni a livello mediatico”. - (PRIMAPRESS)