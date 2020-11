Vaccino anti-Covid: via libera dall'UE per un contratto con Pfizer per 300 mln di dosi

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L’annuncio era arrivato ieri dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, per un mega-contratto da parte dell’Unione per l’acquisto di vaccini prodotti dalla casa farmaceutica BioNTech e Pfizer che avevano completato le fasi di sperimentazione. L'acquisto iniziale è di 200 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'UE, più un'opzione per richiedere fino a ulteriori 100 milioni di dosi, da fornire una volta che un vaccino ha dimostrato di essere sicuro ed efficace contro Covid-19. Gli Stati membri possono decidere di donare il vaccino ai Paesi a reddito medio e basso o di redistribuirlo verso altri Paesi europei. - (PRIMAPRESS)