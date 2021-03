Vaccini: riparte oggi la campagna con AstraZeneca. Aifa revoca il blocco dalle 15

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalle ore 15 di oggi 19 marzo, la campagna vaccinale con le dosi di AstraZeneca potreà ripartire dopo la sospensione avvenuta per il timore di connessioni tra episodi trombotici e inoculazione della dose. L'Ema, ieri aveva sciolto i dubbi sul rapporto di casualità con gli eventi clinici anche se si è detta impegnata ad approfondire maggiormente i casi che si sono manifestati ma sopratutto nei prossimi giorni il "bugiardino" riporterà l'attenzione per queste casualità. L'Aifa procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca, consentendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15.00. La raccomandazione del Comitato di Valutazione dei rischi per la Farmacovigilanza (Prac) dell’Agenzia Europea per i Medicinali, nella riunione di ieri, ha confermato il favorevole rapporto beneficio/rischio del vaccino antiCovid19 AstraZeneca, escludendo una associazione tra i casi di trombosi e il vaccino Covid-19. Ha inoltre escluso, sulla base dei dati disponibili, problematiche legate alla qualità e alla produzione. Sentito il Ministro della Salute, la Direzione generale della Prevenzione e il Consiglio Superiore di Sanità, l’Agenzia Italiana del Farmaco rende noto che sono venute meno le ragioni alla base del divieto d’uso in via precauzionale dei lotti del vaccino, emanato il 15 marzo 2021. - (PRIMAPRESS)