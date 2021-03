Vaccini: questa mattina in distribuzione 684mila dosi AstraZeneca in consegna con mezzi militari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono giunte nella notte a Pratica di Mare, l'hub nazionale della Difesa, 684.000 dosi del vaccino AstraZeneca. Da questa mattina 9 marzo, inizierà la distribuzione nelle varie Regioni con i mezzi della Difesa,nell'ambito dell'Operazione Eos. Il piano del ministero della Difesa è stato predisposto dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa, in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus, come è stato precisato in una nota della Difesa. - (PRIMAPRESS)