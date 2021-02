Vaccini: oggi una riunione tra ministeri e Cts per rivedere il piano chiesto da Draghi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dovrebbe tenersi oggi 19 febbraio una riunione della Cabina di regia a palazzo Chigi sulla campagna di vaccinazione che è stata una delle priorità indicate dal premier Mario Draghi nel suo discorso programmatico . Al tavolo dovrebbero prendere parte oltre al ministro della Salute e ai membri del Comitato tecnico scientifico anche altri titolari di ministeri a cominciare da quello delle Autonomie con Mariastella Gelmini che ha spiegato: "Bisogna creare una vera unità nazionale anche con le Regioni e con tutti i livelli di governo”. E gli fa eco, il presidente della Conferenza Stato-Regioni, Bonaccini che scrive su Fb la necessità di un vero piano vaccinale e dell’urgenza dei ristori per non impoverire ulteriormente il tessuto economico delle regioni. Sul Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, continua ad essere puntato l’indice del leader della Lega, Matteo Salvini sottolineando i troppi errori accumulati con le forniture di dispositivi sanitari. Intanto oggi l’Italia potrebbe essere rimappata nelle sue indicazioni di zone colorate. Molte regioni potrebbero tornare ad essere “arancioni”. - (PRIMAPRESS)