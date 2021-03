Vaccini Moderna: in distribuzione oltre 300 mila dosi con i mezzi militari in 7 regioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si completerà oggi la consegna delle 100.800 dosi del vaccino Moderna arrivate ieri a Pratica di Mare e distribuite in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise e Puglia. Sempre ieri in serata erano attese in Italia ulteriori 231.100 dosi, per continuare domani lunedì 22 marzo la consegna alle altre regioni. Intanto le consegne inaffidabili di AstraZeneca hanno riaperto la possibilità di guardare al vaccino russo Sputnik. Draghi nella conferenza stampa di venerdì scorso aveva lasciato aperta la possibilità che in casi di difficoltà del coordinamento europeo l'Italia sarebbe stata autorizzata ad agire da sola. "Tra qualche giorno verrà stipulato con l'istituto Spallanzani un primo accordo per una sperimentazione sotto forma scientifica del vaccino Sputnik in attesa, naturalmente, dell'approvazione formale dell'Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti dei vaccini", ha detto ieri il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e altrettanto ha fatto Salvini: "Posso serenamente dire di essere d'accordo con la Merkel e con Draghi, se non lo fa l'Europa facciamolo noi", ha spiegato Matteo Salvini. "Merkel - aveva spiegato ieri Draghi - ha detto che se le autorità europee approvano lo Sputnik bene, altrimenti lei farà da sola. Qui si parla della salute, c'è il pragmatismo, bisogna prima cercare il coordinamento europeo o qualcuno fa altrimenti". Ed ancora: "Se il coordinamento europeo non funziona bisogna esser pronti a fare da soli, questo è quello che ha detto Merkel e questo è quello che dico io". - (PRIMAPRESS)