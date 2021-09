Vaccini, la Lega leale al governo ma con riserva. Salvini: “No all’obbligo vaccinale”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La Lega è leale al governo. Ma alcuni punti non sono in discussione(...).Sull'obbligo vaccinale tout court non saremo mai d'accordo".Così il leader Lega Salvini, a margine del Forum Ambrosetti No anche al ritorno alla Fornero,a tassa di successione o alla patrimoniale. Difesa e politica estera comunitaria? "Sarebbe utile e necessaria", ha detto. Poi su Mps: "se fossi nel Pd avrei vergogna(...) svendere una banca che torna faticosamente a produrre utili mettendoci altri mld pubblici è una vergogna" Draghi al Quirinale?Noi lo appoggeremmo.

Intanto segnali opposti arrivano dal ministro Speranza. Siamo stati i primi sull'obbligo per i sanitari,poi la Francia e altri Paesi ci hanno seguito. L'obbligo non è una scelta determinata e certa,ma uno strumento che abbiamo e se necessario andrà attuato senza paura".Così il ministro della Salute Speranza in una intervista. Sulla direzione del governo in merito, il ministro, che oggi presiederà il G20 dei ministri della Salute,ha detto: "Se difesa del diritto alla salute e necessità di evitare nuove privazioni di libertà ci dovessero portare a questa soluzione, non ci fermeremo". - (PRIMAPRESS)