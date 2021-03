Vaccini: la Commissione Europea proroga a giugno il meccanismo di controllo dell’Export

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Europea ha prorogato l' applicazione del meccanismo di controllo sull'export dei vaccini fino alla fine di giugno in seguito al persistente ritardo in alcune consegne all'Ue. Lo ha annunciato un portavoce dell'esecutivo Ue, specificando che si applica solo a quelle aziende con cui Bruxelles ha stretto contratti di pre-acquisto. Le esportazioni fino ad oggi sono state 249 verso 31 Paesi per un totale di 34 mln di dosi.Finora raggiunte 60 milioni di dosi di vaccino consegnate nell'Ue. - (PRIMAPRESS)