Vaccini: in USA un giudice federale sospende l’obbligo nelle aziende con più di 100 dipendenti

Un giudice federale ha temporaneamente sospeso l'obbligo vaccinale per le aziende con più di 100 dipendenti varato del presidente americano Joe Biden, obbligo contro cui si sono appellati alcuni Stati Usa tra cui il Texas. I ricorrenti, ha spiegato la Corte d'appello federale competente per il Texas, "hanno fornito argomenti in base ai quali vi sono seri problemi costituzionali e procedurali" nell'obbligo, che viene quindi "sospeso" in attesa di un esame approfondito