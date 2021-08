Vaccini: dosi senza prenotazione per ragazzi dai 12 ai 18 anni con Pfizer o Moderna

(PRIMAPRESS) - ROMA - A partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare. Lo scrive il commissario per l'emergenza Figliuolo in una lettera indirizzata alle Regioni con la quale chiede di "predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini" in questa fascia d'età, "anche senza preventiva prenotazione". Al momento per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.

Intanto, secondo il sottosegretario alla Salute, Sileri, la quarta ondata ci sarà e i casi in aumento negli ultimi 20 giorni ne rappresentano già un inizio di quarta". Ma chi sta tanto male da finire in ospedadale "sono prevalentemente i non vaccinati". Così il sottosegretario alla Salute Sileri ha detto questa mattina in una intervista a 'Radio anch'io'. La nuova ondata vedrà più casi positivi ma anche una stabilizzazione di ricoveri e morti Sul Pass, "stragrande maggioranza degli italiani segue le regole, solo piccola percentuale scarica quello falso".Terza dose vaccino?"Immagino di sì, difficile dire quando,almeno un anno dopo la II". - (PRIMAPRESS)