Vaccini AstraZenica, decisione salomonica di Speranza e Cts: somministrazione solo over 60

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro della Salute Speranza fa la media tra Germania, Spagna e Francia e dopo la riunione con il Cts decide per la somministrazione AstraZeneca solo per gli over 60. La salomonica decisione è stata descritta nella conferenza stampa di questa sera del Comitato tecnico scientifico. "Germania e Spagna hanno deciso uso sopra i 60 anni e la Francia sopra i 55 anni di età. La posizione di fatto decisa dal ministro Speranza dopo un confronto è stato quello di raccomandare uso preferenziale nei soggetti oltre 60 anni di età".Così il presidente del Cts Franco Locatelli nella conferenza stampa dell'Aifa. "Al momento non ci sono elementi per non considerare la somministrazione di AstraZeneca in chi ha ricevuto la prima dose di questo vaccino", ha detto. - (PRIMAPRESS)