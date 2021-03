Vaccini: anche la Germania sospende AstraZeneca. Ora i dubbi di Aifa

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La Germania ha sospeso temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato il ministero della Salute, spiegando che la misura è stata presa "in via precauzionale". Il governo lo ha deciso seguendo una raccomandazione dell'Istituto federale per i vaccini Paul Ehrlich (Pei). Dopo le segnalazioni di casi di trombosi in persone che erano state vaccinate in Germania ed Europa, l'Istituto ritiene necessarie ulteriori indagini. In Italia il Piemonte aveva fatto altrettanto dopo la morte del professore di musica di Biella che a distanza di circa 8 ore dall’inoculazione del vaccino aveva presentato forti dolori di testa sfociati in una probabile trombosi. Casa analogo per una docente di Gela. Di qui i sequestri su tutto il territorio nazionale, da parte dei carabinieri del Nas, di 393.600 dosi del lotto ABV5811 del vaccino AstraZeneca. Si tratta di un sequestro cautelativo, per bloccare i quantitativi non ancora somministrati, in attesa degli esami su un eventuale nesso tra somministrazione e decesso. Sulla morte del professore a Biella la Procura ha aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio colposo. Un’ultimora vedrebbe anche l’Aifa sospendere, sulla base degli stop che stanno avvenendo in molti paesi d’Europa, la somministrazione del vaccino. Fino a pochi giorni fa sia Aifa che Ema e lo stesso Ministero della Salute italiano avevano escluso qualsiasi dubbio sulla possibilità di possibili correlazione con fenomeni trombotici. Ma ora la loro sicurezza è diventata più fragile. L'Agenzia italiana del farmaco,infatti, ha deciso di estendere "in via precauzionale e temporanea" il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema. La decisione è stata presa in linea con analoghe misure adotatte da altri Paesi europei. - (PRIMAPRESS)