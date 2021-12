Vaccinazioni: da oggi via alla terza dose fascia 16-17 anni e "fragili" 12-15 con dosi booster

(PRIMAPRESS) - ROMA - A partire da oggi, 27 dicembre, il Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha aperto la possibilità di effettuare le terze dosi per tutti i giovani delle classi 16 e 17 anni e per i soggetti fragili della fascia 12/15 anni a rischio potenziale di forme gravi di Covid-19. Al momento per queste categorie sarà possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer, secondo le tempistiche e modalità già raccomandate. “Alla luce delle disponibilità di vaccini, il Commissario sta inoltre organizzando – si legge in una nota della Struttura Commissariale – il dispositivo per anticipare a 4 mesi la somministrazione delle terze dosi a favore di tutti coloro per i quali è raccomandata la dose booster, dando priorità alle persone anziane e a quelle fragili. In tal senso, la data di avvio dei richiami verrà comunicata dopo la cabina di regina stato-regioni”. - (PRIMAPRESS)