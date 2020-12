Vaccinazione, Arcuri (Commissario Covid): "Si inizierà da 11 milioni di abitanti over 60"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il piano in attesa dell'autorizzazione dell'Ema, l'ente europeo del farmaco, per la validazione ufficiale del vaccino Pfizer-BioNTech che dovrà essere distribuito in Italia, secondo il Ministro della Salute Speranza ed il Commissario straordinario, Arcuri mancava solo del criterio di selezione delle dosi. L'interrogativo è stato sciolto e sarà anagrafico. "Tutto è pronto per l'inizio delle vaccinazioni a fine mese appena le agenzie del farmaco daranno il via libera(...), si inizierà dagli 11 milioni di abitanti che hanno più di sessant'anni,a partire dai più anziani in giù". "Daremo i vaccini per data di nascita". Così il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Arcuri: "Nella seconda fase di vaccinazioni dovranno rientrare anche i lavoratori che svolgono servizi essenziali (...): forze dell'ordine, scuola, trasporto pubblico e anche le carceri". - (PRIMAPRESS)