Usa: sospeso il vaccino Janssen per casi di trombosi. In Italia arrivate 184mila dosi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le autorità sanitarie americane hanno deciso di sospendere l'uso del vaccino Johnson e Johnson, dopo il verificarsi di 6 casi di trombosi a due settimane dalla somministrazione. "Si raccomanda una pausa come misura precauzionale". In tutti e sei i casi si tratta di donne, tra i 18 e i 48 anni. Una è morta e l'altra è ricoverata in gravi condizioni, come riportano i media. Negli Usa sono state somministrate oltre 6,8 milioni di dosi di J&J. Conferenza stampa alle 16 ora italiana.

Intanto, però, proprio mentre rimbalza la notizia dagli Usa su tutti i media internazionali, all'aeroporto militare di Pratica di Mare, nei pressi di Roma, sono arrivate le prime dosi del vaccino Janssen, sviluppato da Johnson&Johnson. Sono 184mila dosi, il primo lotto del vaccino Usa, che si aggiungono alle 175mila dosi di AstraZeneca consegnate ieri sera, fa sapere l'ufficio del Commissario per l’emergenza. In totale arriveranno, fino al 22 aprile, 4,2 milioni di dosi di vaccini diversi, che con quelli disponibili nelle Regioni "contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna", chiude la nota. - (PRIMAPRESS)