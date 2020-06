Usa: oggi i funerali di George Floyd. Nella notte sono stati arrestati 90 manifestanti a New York

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Nonostante il coprifuoco dichiarato nell’area di New York, non sono mancati gruppi di protesta che lo hanno violato. Ormai sono trascorsi nove giorni dall’uccisione di George Floyd ed ogni giorno c’è stata una protesta in uno degli Stati americani. Sono almeno 90 le persone arrestate nella notte a New York, dove un agente è rimasto ferito anche se l’informazione arriva proprio dagli agenti di polizia da cui anche i media prendono le distanze dalle notizie se n on completamente verificate. Nella notte non ci sono stati episodi di saccheggi. Oggi si svolgeranno i funerali di George Floyd. L'ex vicepresidente Biden sarà presente. Intanto oltre all’agente accusato dell’omicidio non volontario di Floyd, Derek Chauvin, ora l’accusa è arrivata per altri due poliziotti che avevano assistito alla scena. - (PRIMAPRESS)