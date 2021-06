Usa, il diritto all'aborto che rischia una frattura tra chiesa cattolica e Santa Sede

(PRIMAPRESS) - USA - Il Vaticano, secondo il quotidiano Usa, New York Times, avrebbe ammonito i vescovi conservatori americani decisi a negare la comunione ai politici che sostengono i diritti all'aborto. La questione avrebbe provocato meno polemiche se tra questi politici non ci fosse stato anche il presidente Usa, Joe Biden. Nella storia repubblicana Biden è il secondo leader alla Casa Bianca ad essere un cattolico praticante dopo il presbiteriano Trump e l'evangelico Obama. Ma, nonostante ciò,i vescovi americani insistono e si prevede che impongano un dibattito e forse un voto in materia in una conferenza virtuale che inizia mercoledì e che potrebbe scavare un solco tra la Santa Sede vaticana e la Chiesa cattolica Usa. - (PRIMAPRESS)