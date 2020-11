Usa: i nuovi orizzonti di Biden, tra Clima, Sanità e Dreamers accanto a Kamala Harris

(PRIMAPRESS) - USA - E’ presto per fare un’analisi profonda di un voto e per giudicare se con Trump sia stato battuto anche un certo tipo di populismo ma ciò che è certo è che il 46° presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, una volta insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio 2021, ha in programma di firmare una serie di decreti per ribaltare alcune delle decisioni prese dal presidente uscente. Lo riporta il Washington Post da fonti molto vicine al neo-presidente. Tra le misure, il rientro degli Usa nell'accordo di Parigi sul clima e nell'Organizzazione mondiale della sanità. Abolirà poi il bando sull'immigrazione dai Paesi musulmani e ripristinerà il programma per la protezione dei cosiddetti Dreamers. Anticipazioni che lui stesso ha sfiorato nel suo discorso di questa notte: "Cari concittadini ci avete dato una vittoria chiara, una affluenza alle urne mai vista prima e in tutto il mondo ci sono manifestazioni di gioia". Così il presidente eletto Joe Biden,dal palco di Wilmington, ringrazia tutti e assicura che sarà "un presidente che vuole unire, un presidente di tutti e grazie alla fiducia che mi avete dato, vi assicuro che il nostro governo si occuperà delle persone,perché questa è la missione della mia vita. Avrò l'onore di avere al mio fianco Kamala Harris,la prima donna vicepresidente”. E po Biden si rivolge a quella parte cospicua d’America che ha dato il proprio voto a Trump. E’ consapevole che è una parte importante del paese che dovrà convincere di essere realmente il presidente di tutti. "So che sarete delusi ma datemi una opportunità. Raffreddiamo la temperatura, cerchiamo di trattare gli avversari come tali e non come nemici, non sono nemici, sono americani". "Sono un democratico orgoglioso ma governerò da presidente degli Stati Uniti", ha assicurato Biden. "Non esistono stati blu e stati rossi ma solo gli Stati Uniti”. - (PRIMAPRESS)