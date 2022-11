Usa: fornitura di missili tattici alla Finlandia per proteggere il tormentato confine con la Russia

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti hanno dato il via libera alla vendita di missili tattici AIM 9X Block II e proiettili di precisione AGM-154 Joint Stand Off Weapons alla Finlandia.Lo ha annunciato il Pentagono. Il valore dell'operazione è di 232 mln di dollari. "La vendita che dovrà essere approvata dal Congresso, migliorerà le dotazioni di armi aria-aria e aria-terra della Finlandia e avrà un impatto positivo sulle relazioni degli Stati Uniti con i paesi della regione nordica",ha dichiarato il Dipartimento della Difesa. C'è uno storico difficile rapporto tra Finlandia e Russia i cui confini sono una linea di demarcazione tra questi due Stati di una lunghezza di 1.340 km che voleva essere arginata con un muro. La premier Sanna Marin aveva dato "ampio sostegno" per la costruzione del muro che coprirebbe nelle intenzioni del governo di centro-sinistra, circa un quinto del confine, soprattutto a Sud Est. E' una risposta all'enorme numero di russi arrivati dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, ma anche una risposta alla minaccia di "guerra ibrida" di Putin, fatta anche sulla pelle dei migranti. - (PRIMAPRESS)