USA, elezioni di Midterm: sondaggi sotto il 40% per Biden. Il rischio di perdere il controllo

(PRIMAPRESS) - USA - Il prossimo 8 novembre negli USA si terranno le elezioni di midterm insieme all’elezione di 36 governatori su 50; saranno rinnovati tutti i seggi della Camera dei rappresentanti e i 34 seggi del Senato appartenenti alla classe 3, cioè in scadenza dopo 6 anni. Un periodo lungo di permanenza in senato per favorire una stabilità legislativa di programmazione in rappresentanza di singoli stati. Ma i sondaggi dell'appuntamento elettorale vedono il presidente Joe Biden sotto la soglia del 40%, un punto in meno rispetto al rilevamento della scorsa settimana. Questi numeri potrebbero vedere Biden perdere il controllo delle due Camere e restare ostaggio per ogni decisione.



- (PRIMAPRESS)