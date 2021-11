USA e Cina verso la distensione. Martedì video-incontro tra Biden e Xi Jinping

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente cinese Xi Jinping incontrerà il suo omologo americano Joe Biden in collegamento video nella mattina di martedì 16 novembre, in base al fuso orario di Pechino, dato negli Usa sarà la sera di lunedì. Lo riferisce una nota della portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying, rilanciata dai media ufficiali, confermando il summit tra i due leader già ufficializzato ieri dalla Casa Bianca. Un incontro maturato anche dopo un accordo sottoscritto al Cop26 di Glasgow ma anche come posizione emersa da parte della Cina nella convention dei 100 anni del Partito Comunista Cinese dei giorni scorsi. - (PRIMAPRESS)