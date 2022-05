USA, Draghi, uomo politico dell’anno: “Per l’Ucraina, un piano Marshall per la ricostruzione”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - "L'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione": lo ha proposto il premier Mario Draghi nel suo discorso all'Atlantic Council a Washington. Draghi, premiato come politico dell'anno dalla Segretaria al Tesoro Janet Yellen, ha voluto dedicare il prestigioso riconoscimento condividendolo "con il governo, con l'Italia e con gli italiani". Perché "l'Italia ha vissuto momenti molto difficili con la pandemia eppure si è rialzata", Il "nostro Paese è pronto a fare la sua parte con gli europei e gli alleati transatlantici".

E poi Draghi ha aggiunto: "Questa è l'ora dell'Europa e dobbiamo coglierla":lo ha detto il premier Dra- ghi ricevendo il premio dell'Atlantic Council a Washington. "Le scelte che la Ue ha di fronte - ha spiegato - sonobrutalmente semplici. Possiamo essere artefici del nostro destino o schiavi delle decisioni altrui. Quello che mi rende ottimista è che non siamo soli. In un momento di profondo cambiamento, alcune cose re- stano uguali: la stretta relazione tra la Ue e gli Usa, il legame senza tempo che rafforza entrambi".

La Yellen ha sottolineato come gli Usa siano fortunati con Draghi partner : "Ho conosciuto Mario quando era governature della Banca d'Italia e poi della Banca centrale europea, sono stati periodi difficili. Mario è riuscito a salvare l'euro, compiendo 'whatever it takes' per salvare l'euro", ha detto la Segretaria al Tesoro Janet Yellen consegnando il premio al premier italiano.

