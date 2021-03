Usa, approvato il piano Covid da 1900 mld. E' uno dei pacchetti più cospicui della storia

Nancy Pelosi, portavoce Camera dei Rappresentanti

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato in maniera definitiva il piano di stimoli Covid da 1900 miliardi di dollari, che prevede consistenti aiuti per famiglie,imprese, lavoratori,riapertura scuole e campagna vaccinale. Si tratta di uno dei più grandi pacchetti di aiuti della storia americana per tenere a freno la catastrofica pandemia e rilanciare l'economia indebolita, che si aggiunge ad altri due approvati precedentemente. "L'aiuto sta arrivando", twitta il presidente Biden. - (PRIMAPRESS)